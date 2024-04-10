محكمة برشلونة ترفض الطعن في قضية ألفيس

أيدت محكمة برشلونة الوطنية، استمرار الإفراج المؤقت عن لاعب برشلونة والمنتخب البرازيلي السابق داني ألفيس، لحين البت في الاستئنافات المقدمة ضد الحكم الصادر بسجنه 4 سنوات ونصف.

ورفضت المحكمة الطعون المقدمة ضد قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عن ألفيس، الذي أطلق سراحه عقب دفع كفالة، بعدما قضى أكثر من عام قيد الحبس الاحتياطي.

وعوقب ألفيس أمام المحكمة الابتدائية، بالسجن 4 سنوات و6 أشهر، بتهمة اغتصاب فتاة في ملهى ليلي، يوم 30 ديسمبر 2022، وأمضى في السجن 14 شهرا.

وسمح القضاء الإسباني للاعب السابق، مؤخرا، بالخروج من السجن، مع إلزامه بدفع كفالة قدرها مليون يورو، إلى حين النظر في الطعون التي رفعها.

كما اتخذت المحكمة إجراءات احترازية إضافية، مثل مصادرة جوازي سفره (البرازيلي والإسباني)، ومنعه من مغادرة البلاد، والمثول كل يوم جمعة أمام المحكمة.