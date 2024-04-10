ارتفاع معدل التضخم في أمريكا بأكثر من التوقعات

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات نتيجة ارتفاع أسعار المسكن والوقود.

وذكرت الوزارة أن أسعار المستهلك ارتفعت خلال مارس الماضي بنسبة 4ر0% شهريا، وهي نفس الزيادة المسجلة في فبراير الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 3ر0% شهريا.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 4ر0% شهريا للشهر الثالث على التوالي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 3ر0%.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر3% في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 4ر3% بعد ارتفاعها بنسبة 2ر3% سنويا خلال الشهر السابق. في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الأساسي 8ر3% سنويا خلال الشهر الماضي وهو نفس مستواه في الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 7ر3% سنويا.