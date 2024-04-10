ماذا قال إسماعيل هنية بعد استشهاد 3 من أبنائه وعدد من أحفاده بقصف إسرائيلي في غزة؟

استشهاد عدد من أبناء وأحفاد إسماعيل هنية علق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، على واقعة استشهاد 3 من أبنائه، وعدد من أحفاده؛ جراء قصف إسرائيلي في غزة، قائلا: "أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد".

وأضاف هنية، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، مساء الأربعاء: "بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا، أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة".

وتابع: "أبنائي ظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع، كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم"، لافتا إلى استشهاد حوالي 60 فردا من عائلته، مردفا: "ما يقرب من 60 من أفراد عائلتي ارتقوا شهداء شأن كل أبناء الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم".

وأكمل تصريحاته بالقول: "الاحتلال يعتقد أنه باستهداف أبناء القادة سيكسر عزيمة شعبنا، نقول للاحتلال إن هذه الدماء لن تزيدنا إلا ثباتا على مبادئنا وتمسكا بأرضنا"، مؤكدا أن الاحتلال لن ينجح في أهدافه. وأوضح أن ما فشل الاحتلال في انتزاعه بالقتل والتدمير والإبادة لن يأخذه في المفاوضات، مضيفا: "العدو واهم إذا ظن أنه بقتله أبنائي سنغير مواقفنا، دماء أبنائي ليست أغلى من دماء أبناء شعبنا الشهداء في غزة فكلهم أبنائي".

واستطرد: "دماء أبنائي هي تضحيات على طريق تحرير القدس والأقصى، لن نتردد ولن نعرف النكوص وماضون في طريقنا لتحرير القدس والأقصى"، مؤكدا أن تهديدات الاحتلال باجتياح رفح لا تخيف الشعب الفلسطيني ولا المقاومة.

وكانت مصادر في غزة، أفادت بأن 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعدد من أحفاده استشهدوا اليوم بقصف إسرائيلي في غزة. وذكرت المصادر أن الشهداء هم:

1- حازم وبنته منى وآمال.

2- أمير وابنه خالد وبنته رزان.

3- محمد وإصابة ابنته ملاك. وأضافت أن الشهداء قضوا في قصف استهدف مركبتهم بمخيم الشاطئ غرب غزة.