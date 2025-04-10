ركلات الترجيح تقود الرياضي القسنطيني لقبل نهائي الكونفيدرالية على حساب اتحاد الجزائر

قادت ركلات الترجيح النادي الرياضي القسنطيني الجزائري للصعود إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الافريقية)، على حساب مضيفه ومواطنه اتحاد الجزائر.

وتغلب النادي القسنطيني على اتحاد الجزائر 4 / 3 بركلات الترجيح، اليوم الأربعاء، في إياب دور الثمانية للبطولة، على ملعب (5 جويليه) بالعاصمة الجزائرية.

وكان الوقت الأصلي للقاء الإياب انتهى بالتعادل 1 / 1، وهي نفس النتيجة التي آلت إليها مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، ليحتكم الفريقان في النهاية إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لفريق القسنطيني.

وبادر آدم عليلات بالتسجيل لمصلحة اتحاد الجزائر في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل عبدالنور بلحوسيني للنادي الرياضي القسنطيني في الدقيقة 56، ليعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وضرب القسنطيني موعدا في الدور قبل النهائي للبطولة مع نهضة بركان المغربي، الذي فاز 2 / صفر على أسيك ميموزا الإيفواري في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الثمانية.

ويلتقي الفائز من مواجهة النادي الرياضي القسنطيني ونهضة بركان في الدور النهائي مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين سيمبا التنزاني وستيلينبوش الجنوب أفريقي، الذي يشارك للمرة الأولى في المسابقة، بعدما اجتازا عقبتي المصري البورسعيدي والزمالك المصري (حامل اللقب) على الترتيب بدور الثمانية، في وقت سابق اليوم