قال وزير الخارجية السوداني، علي موسى، إن بلاده تمر اليوم بمرحلة «مفصلية» في تاريخها، مشيرا إلى أن الحرب مع ميليشيا الدعم السريع دخلت مرحلة جديدة هي «مرحلة المسيرات».

وأضاف خلال تصريحات لـ «القاهرة الاخبارية» مساء الخميس، أن الميليشيا ومن يدعمها من الخارج «دخلت مرحلة استخدام المسيرات لضرب أهم المناطق الاستراتيجية في العاصمة وما حولها، بالإضافة إلى مدينة مروي» في الولاية الشمالية.

وأشار إلى هروب الأعداد المتبقية من عناصر ميليشيا الدعم السريع إلى غرب العاصمة أو التوجه نحو دارفور وكردفان، موضحا أن المعارك الجارية حاليا تقتصر على «جيوب محدودة» من الميليشيا ببعض مناطق ولاية الخرطوم ومناطق أخرى.

وأكد أن الانتصارات الأخيرة للقوات المسلحة السودانية «أعادت البلاد إلى الضوء ووضعتها على طريق استعادة الوطن وتفكيك المؤامرة التي كانت تهدف للقضاء على الدولة السودانية، والتي كانت قد أوشكت أن تحقق أهدافها بعد التدمير شبه الكامل للبنى التحتية، لا سيما في العاصمة الخرطوم، وارتكاب انتهاكات لا مثيل لها في تاريخ الشعوب والسودان.