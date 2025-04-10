شهدت أسعار الملابس والأحذية فى الأسواق المحلية ارتفاعا بنسبة 18.3%، خلال شهر مارس 2025 على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بينما شهدت الأسعار على أساس شهرى زيادة بنسبة 1.5%، مقارنة بشهر فبراير الماضي، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأرجع الإحصاء أسباب ارتفاع قسم الملابس والاحذية بنسبة 18.3%، على أساس سنوي خلال شهر مارس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 3.6%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 19.4%، ومجموعة الاحذية بنسبة 17.9%، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة 22.9%

كما سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره 1.5%، وعلى أساس شهري مقارنة بشهر فبراير الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 0.8%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.5%، ومجموعة الأحذية بنسبة 1.6% .

وارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي ليسجل 13.1%، مقابل 12.5% لشهر فبراير السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي أشارت إلى ارتفاع المعدل الشهري بنسبة 1.5%، عن شهر فبراير السابق.