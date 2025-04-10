غارات إسرائيلية تستهدف بلدة ياطر في جنوب لبنان

استهدفت مروحيات أباتشي إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء عدداً من المنازل في بلدة ياطر في جنوب لبنان بعد تلقي أصحاب هذه المنازل تحذيرات بقصفها.

وأعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن الطائرات المروحية الإسرائيلية شنّت غارة تحذيرية استهدفت محيط عددٍ من المنازل في بلدة ياطر الجنوبية بعد تلقي أصحابها تحذيرات هاتفية من قبل إسرائيل هددت بقصفها مما استدعى سكان هذه المنازل بالقيام إخلائها.

وشنت مروحية أباتشي إسرائيلية غارتين على منزلين في بلدة ياطر في جنوب لبنان، في وقت تشهد اجواء القرى والبلدات الحدودية في القطاع الغربي تحليقاً مكثفاً للطائرات الحربية المعادية . وواصلت المروحيات الإسرائيلية غاراتها، مستهدفة المنازل التي تلقى اصحابها تهديدات في بلدة ياطر، بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام".

وأغارت طائرة مسيرة إسرائيلية مساء اليوم على محيط المدرسة الرسمية في بلدة راميا في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي. ومُدّدت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 شباط الماضي. ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي. كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.