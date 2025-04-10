توقيف 3 لبنانيين لتهريبهم أسلحة وذخائر من سوريا

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، توقيف 3 مواطنين لتهريبهم أسلحة حربية وذخائر من داخل سوريا.

وقالت قيادة الجيش، في بيان اليوم، إنه ضمن إطار مكافحة التهريب عبر الحدود اللبنانية – السورية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في خراج بلدة عيحا مرج التوت – راشيا مواطنا لإقدامه مع آخرين على تهريب أسلحة وذخائر من الداخل السوري، بعد إصابته جراء تبادل إطلاق النار مع الدورية.

وأضاف البيان: "على أثر ذلك، نفذت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش عملية دهم في البلدة، وأوقفت مواطنَين وضبطت أسلحة حربية وأعتدة عسكرية وكمية من الذخائر".

ووفق البيان: "سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".