 توقيف 3 لبنانيين لتهريبهم أسلحة وذخائر من سوريا - بوابة الشروق
الخميس 10 أبريل 2025 2:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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توقيف 3 لبنانيين لتهريبهم أسلحة وذخائر من سوريا

بيروت - (د ب أ)
نشر في: الخميس 10 أبريل 2025 - 2:47 م | آخر تحديث: الخميس 10 أبريل 2025 - 2:47 م

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، توقيف 3 مواطنين لتهريبهم أسلحة حربية وذخائر من داخل سوريا.

وقالت قيادة الجيش، في بيان اليوم، إنه ضمن إطار مكافحة التهريب عبر الحدود اللبنانية – السورية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في خراج بلدة عيحا مرج التوت – راشيا مواطنا لإقدامه مع آخرين على تهريب أسلحة وذخائر من الداخل السوري، بعد إصابته جراء تبادل إطلاق النار مع الدورية.

وأضاف البيان: "على أثر ذلك، نفذت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش عملية دهم في البلدة، وأوقفت مواطنَين وضبطت أسلحة حربية وأعتدة عسكرية وكمية من الذخائر".

ووفق البيان: "سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".

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