يستعد الحزب الاجتماعي المسيحي الألماني المحافظ، وهو أحد الشركاء الثلاثة في الحكومة الاتحادية المقبلة، للتصويت على الاتفاق الخاص بالائتلاف الحكومي، اليوم الخميس، بعد يوم واحد من تقديمه في برلين.

ومن المتوقع أن توافق اللجنة التوجيهية للحزب البافاري، الذي يشكل مع الحزب الديمقراطي المسيحي "التحالف المسيحي"، على اتفاق التكتل الذي ينتمي لتيار يمين الوسط مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس، بشأن تشكيل إدارة جديدة.

ومن المقرر أن يعلن زعيم الحزب، ماركوس زودر، رئيس وزراء حكومة بافاريا، النتيجة بعد ظهر اليوم الخميس.

وكان الشركاء المحتملون توصلوا إلى الاتفاق الخاص بالائتلاف الحكومي أمس الأربعاء، بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة التي أعقبت إجراء الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير الماضي، حيث من المقرر أن يخلف زعيم الاتحاد المسيحي فريدريش ميرتس، أولاف شولتس المنتهية ولايته في منصب المستشار.