 صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف إلاسرائيلي إلى أكثر من 50 ألفا و886 شهيدا - بوابة الشروق
الخميس 10 أبريل 2025 3:58 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف إلاسرائيلي إلى أكثر من 50 ألفا و886 شهيدا

غزة - (د ب أ)
نشر في: الخميس 10 أبريل 2025 - 3:33 م | آخر تحديث: الخميس 10 أبريل 2025 - 3:33 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 50 ألفا و886 شهيدا، و115 ألفا و875 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأفادت صحة غزة، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، بأن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 من شهر مارس الماضي بلغت 1522 شهيدا و3834 إصابة.
وأضافت: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 40 شهيدا و146 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأنهت إسرائيل، وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم 18 من الشهر الماضي، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.

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