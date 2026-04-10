 أستراليا تستبعد لعب دور عسكري هجومي في الحرب الإيرانية
الجمعة 10 أبريل 2026 8:34 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟


النتـائـج تصويت

د ب أ
نشر في: الجمعة 10 أبريل 2026 - 8:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 أبريل 2026 - 8:25 ص

رفض القائم بأعمال رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارلز دعوة رئيس الوزراء الأسبق توني أبوت لسلاح الجو للقيام بدور هجومي في الحرب الإيرانية.

وكتب أبوت في مقال رأي بصحيفة اليوم الجمعة أنه كان ينبغي على أستراليا أن تقدم الدعم للقوات الجوية الأمريكية بما في ذلك الطائرات المقاتلة الأسترالية.

وقال مارلز الذي يشغل منصب وزير الدفاع والقائم بأعمال رئيس الوزراء بينما يتواجد أنتوني ألبانيزي في الخارج إن أستراليا أرسلت طائرة استطلاع إلى الإمارات العربية المتحدة لكنها "ليست جزءا من هذا الصراع ضد إيران".

وقال مارلز لهيئة الإذاعة الأسترالية "سنتصرف بما يحقق مصلحتنا الوطنية نحن نختلف باحترام مع موقف السيد أبوت".

وانتقد ترامب أستراليا مرارا لعدم مساعدتها الولايات المتحدة منذ بدء الحرب الإيرانية، وتقول أستراليا إنها لم تتلق أي طلب للمساعدة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك