الخارجية الأمريكية تستدعي السفير العراقي بعد استهداف منشأة دبلوماسية في بغداد

استدعى نائب وزير الخارجية الأمريكية، كريستوفر لاندو، السفير العراقي، أمس الخميس، بعدما استهدفت طائرة بدون طيار منشأة دبلوماسية أمريكية رئيسية في بغداد.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن لاندو أقر بجهود قوات الأمن العراقية للتعامل مع التطورات لكنه أكد على "إخفاق الحكومة العراقية في منع هذه ⁠الهجمات"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وذكرت ‌الخارجية الأمريكية أن واشنطن تتوقع من ⁠الحكومة العراقية اتخاذ تدابير لتفكيك الجماعات المسلحة ⁠المتحالفة مع إيران في العراق، مشيرة إلى أن "بعض العناصر المرتبطة بالحكومة العراقية تواصل بنشاط ⁠توفير غطاء سياسي ومالي وعملياتي للميليشيات".

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد قد نصحت المواطنين الأمريكيين بـ"عدم السفر إلى العراق لأي سبب. غادروا فورًا إذا كنتم هناك".

وكانت السفارة الأمريكية في ‌بغداد قد ذكرت في وقت سابق أن "ميليشيات" متحالفة مع إيران، شنت عدة هجمات بطائرات بدون طيار قرب مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد ومطار بغداد الدولي يوم ‌الأربعاء.