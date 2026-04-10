زيلينسكي: نجري محادثات تعاون أمني مع عمان والكويت والبحرين

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تجري محادثات مع سلطنة عمان والكويت ‌والبحرين للتعاون في المجال الأمني ومشاركة خبراتها وتقنياتها في مجال الدفاع ضد الطائرات بدون طيار.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا أرسلت أكثر من 200 خبير إلى الشرق الأوسط، نجحوا ⁠في إسقاط طائرات بدون طيار إيرانية من طراز شاهد بعيدة المدى، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وزار زيلينسكي عدة دول في الشرق الأوسط الشهر الماضي لعرض تكنولوجيا أوكرانيا وخبرتها في التصدي لهجمات الطائرات بدون طيار الإيرانية. وتم توقيع اتفاقيات تعاون أمني مع السعودية وقطر، وتم الإعلان عن اتفاق مع ‌الإمارات.

وقال ⁠زيلينسكي، للصحفيين في تصريحات نشرها مكتبه، اليوم الجمعة: "استخدمنا وسائلنا الاعتراضية لإسقاط طائرات شاهد الإيرانية. وأثبتنا أن تحقيق هذه النتائج يتطلب حلولا منهجية، ⁠لا سيما في مجال الحرب الإلكترونية".

وتابع: "توصلنا إلى اتفاقات لمدة 10 سنوات مع ثلاث دول. وتجري ⁠حاليا محادثات أمنية مع عمان، ونجري محادثات مع الكويت والبحرين".

وقال زيلينسكي إن اتفاقات ⁠متعلقة بإمدادات النفط والديزل إلى أوكرانيا كانت جزءا من اتفاقيات التعاون الأوسع نطاقا التي تمت مناقشتها.