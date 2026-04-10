الصين تخرج من دائرة انكماش أسعار المنتجين بعد أكثر من 3 سنوات

خرجت الصين الشهر الماضي من دائرة انكماش أسعار المنتجين بعد أكثر من ثلاث سنوات؛ في ظل ارتفاع أسعار الطاقة مع استمرار الحرب الدائرة في إيران.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن أسعار المنتجين ارتفعت في مارس الماضي بنسبة سنوية بلغت 0.5% بعد تراجعها بنسبة 0.9% في الشهر السابق عليه.

وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم يتوقعون ارتفاعها بنسبة 0.4%، ولكن معدل تضخم أسعار المستهلكين تراجع بنسبة فاقت التوقعات إلى 1% مقابل 1.3% في فبراير الماضي.

وانخفض المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين الذي يستثنى السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة إلى 1.1%.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لينج سونج كبير خبراء الاقتصاد لشئون الصين الكبرى في مصرف "أي إن جي" قوله إن "ارتفاع أسعار المنتجين لا بُد وأن يترجم في نهاية المطاف في صورة إعادة زخم التضخم في مختلف قطاعات الاقتصاد".

وسقطت الصين في دائرة انكماش الأسعار منذ أواخر 2022، حيث أدى نشاط التصنيع المفرط وبطء الطلب المحلي إلى احتدام حروب الأسعار التي ألقت بظلالها على أرباح الشركات ومعدلات نمو الرواتب.