«النقل» تطرح مناقصة محدوة لتوريد 23 عربة مترو بقيمة 368 مليون دولار

طرحت وزارة النقل مناقصة محدودة على الشركات اليابانية خلال الأسبوع الماضى بشأن توريد 23 قطارا جديدا لمترو الأنفاق بتكلفة مبدئية 368 مليون دولار، تبعا لتصريحات مسئول بالوزارة.



أضاف المصدر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن العربات المستهدف التعاقد عليها، سيتم تشغيلها على الخط الرابع للمترو الذى يربط ما بين محطتى الملك الصالح و6 أكتوبر.



قال المصدر إنه تم طرح كراسة الشروط بسعر 350 ألف جنيه للشركات اليابانية الراغبة فى المنافسة على المناقصة.



وسيتم تسديد قيمة التأمين المبدئى 64 مليون جنيه للشركات عند تقديم العرض الفنى والمالى.



وذكر أنه سيتم فض المظاريف الفنية والمالية خلال الشهر المقبل يوم 17 يونيو المقبل.



وأرجع سبب اقتصار طرح المناقصة على الشركات اليابانية إلى أن تمويل مشروع الخط الرابع من خلال قرض يابانى بقيمة 1.2 مليار دولار.



وقررت وزارة النقل إعادة طرح مناقصة شراء القطارات الجديدة بعد أن تم إلغاؤها بسبب تقديم عرض وحيد من شركة ميتسوبيشى اليابانية.



حول الموقف التنفيذى لمشروع الخط الرابع.. أكد أنه جار تحويل المسارات فى الخط الرابع بهدف بدء تنفيذ الأعمال المدنية فى المشروع.



ذكر أنه تم الاتفاق مع شركات مقاولات محلية بشأن تنفيذ 14 كيلو من الخط الرابع للمترو بينما تتولى شركة يابانية إلى جانب أوراسكوم للإنشاءات تنفيذ 5 كيلو.



ويجدر الإشارة إلى أن شركة ميتسوبيشى اليابانية تمكنت من الفوز بأعمال الكهرومكانيكا للمشروع بقيمة 800 مليون دولار.