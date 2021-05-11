السلطة الفلسطينية ترفض تصريحات نتنياهو: القدس الشرقية هي عاصمتنا الأبدية

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأنها حق تاريخي وديني ثابت للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك تعقيبا على تصريحات نتنياهو، التي زعم فيها أن القدس ستبقى عاصمة إسرائيل الموحدة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن "خطاب نتنياهو التحريضي وتنصله من الاتفاقيات وخرقه للقانون الدولي يدفع بالأوضاع نحو مستقبل مجهول وإلى طريق مسدود لا يخدم سوى التطرف وأعداء السلام، وهو (نتنياهو) يتحمل مسؤولية التصعيد على كل ما يحصل من تدهور وتوتر للأوضاع وفي كل مكان".