استشهاد 3 أطفال بقصف إسرائيلي شمال قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد ثلاثة أطفال فلسطينيين، مساء اليوم الاثنين، جراء قصف لمدفعية الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في بيت حانون شمال قطاع غزة.

كما قصفت طائرة استطلاع إسرائيلية دراجة نارية في بيت حانون شمال القطاع، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات لمجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر "الكابينت" ​​بالانعقاد على خلفية الأحداث في القدس المحتلة والتوتر في الجنوب مع قطاع غزة.

وبحسب موقع "والاه" الإسرائيلي، يأتي الاجتماع المرتقب في أعقاب مواجهات في الأقصى أصيب خلالها حوالي 330 فلسطينيًا، و21 شرطياً إسرائيليا، و إطلاق 7 صواريخ من قطاع غزة تجاه القدس.

وكان أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية قد أمهل القوات الإسرائيلية للانسحاب من المسجد الأقصى حتى السادسة مساء، محذرا من العواقب.

وقال أبو عبيدة إن "قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر".

بدورها ، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن "استهداف سيارة جيب للقوات الإسرائيلية شرق غزة بصاروخ موجه كورنيت"، مؤكدةً "إصابة الجيب بشكل مباشر".