صحة قنا: وضع خطة متكاملة من التدابير الوقائية أثناء عيد الفطر

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، أن إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة قد وضعت خطة متكاملة من التدابير الوقائية أثناء عيد الفطر، والتي تتضمن تفعيل نوبتجيات الغرفة الوقائية على مستوى المديرية والإدارات الصحية لمتابعة كل الأعمال الوقائية أثناء العيد، بما يضمن توفير رعاية طبية متكاملة للمواطنين.

وشدد وكيل صحة قنا، على التأكد من توافر مخزون استراتيجي من الطعوم والأمصال، وعمل نوبتجيات بالإدارات لمتابعة درجة حرارة حفظ الطعوم، وعمل الصيانة الدورية لجميع المولدات الكهربائية بثلاجات الطعوم، وتكثيف الإشراف الدوري من فريق الوقائي بالمديرية على جميع مخازن الطعوم بالإدارات والتأكد من سلامة سلسلة التبريد.

وأشار إلى تفعيل خطة الطوارئ في حالة انقطاع التيار الكهربائي عن ثلاجة الطعوم.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة الدسوقي مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة، أن فريق الطب الوقائي بالمديرية والإدارات الصحية يكثف عمله من أجل رعاية وسلامة صحة كل المواطنين.