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واصلت عمليات الشراء الملحوظة من قبل المستثمرين العرب دعمها لأداء البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين، قبيل جلسة واحدة من بدء عطلات عيد الفطر المبارك، وسط توقعات بانتعاش التعاملات بعد العودة من عطلة العيد.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو ملياري جنيه ليغلق عند مستوى 665.834 مليار جنيه، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 10686 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2135 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة.