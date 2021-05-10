أحمد عز يخوض بطولة «الاختيار 3» مع كريم عبدالعزيز وأحمد مكي

شهد ميدان التحرير غلق تام في الساعات الأولى من صباح اليوم، بسبب تصوير أغنية لمسلسل "الاختيار 2"، وليست مشاهد من الحلقة الأخيرة، وظهر عدد كبير من النجوم في ميدان التحرير، أثناء تصوير الأغنية الذين شاركوا في أحداث المسلسل بجزئيه الأول والثاني.



وعلمت "الشروق" من مصدر خاص أن الفنان أحمد عز قد صور مشهدين سيتم عرضهم في الحلقة الأخيرة من مسلسله "هجمة مرتدة" وأيضا سيتم عرضهم في الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاختيار 2"، ليكونوا تمهيدا لتقديم الجزء الثالث، ويكون من بطولة الثلاثي أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد مكي.

"الاختيار2"، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، والراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وآخرين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويتناول العمل بطولات رجال الشرطة المصرية في الفترة ما بين عام 2013 وحتى عام 2020.

وكان الجزء الأول من المسلسل قد تناول بطولات العقيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة بالقوات المسلحة المصرية، والذي استشهد عام 2017 في هجوم التكفيرين على منطقة مربع البرث بشمال سيناء، الذي كان يتمركز بها رفقة قواته لتنفيذ ضربات ضد هذه العناصر.