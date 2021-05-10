اليابان تُسرع وتيرة حملة تطعيم كبار السن في مواجهة الموجة الرابعة لكورونا

تسرع اليابان من وتيرة طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، بهدف تطعيم جميع كبار السن بحلول نهاية يوليو المقبل وسط تفشي موجة رابعة من الإصابات.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أنه من المقرر أن ترسل الحكومة اللقاحات إلى البلديات، لتطعيم أكثر من 9 ملايين شخص في غضون أسبوعين اعتبارًا من اليوم الاثنين، وبالتالي تغطي ربع السكان المسنين في البلاد البالغ عددهم حوالي 36 مليونًا، وتخطط الحكومة اليابانية لتوزيع اللقاحات على جميع السكان المسنين بحلول نهاية يونيو المقبل.

وتتخلف اليابان عن الدول المتقدمة الأخرى في طرح اللقاحات، حيث تلقى حوالي 240 ألفًا فقط من كبار السن أول جرعة من اللقاحات ذات جرعتين حتى الخميس الماضي، وفقًا لبيانات حكومية.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية بأنه من المقرر أن تطلق حوالي 390 بلدية ،حملة التطعيم ضد كورونا خلال سبعة أيام تبدأ اليوم الاثنين، وتبدأ بحوالي 120 حكومة محلية في اليوم الأول.