تظاهر عشرات الآلاف في أنحاء إسبانيا عقب وفاة متقاعدة طردت من منزلها

تجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء إسبانيا لإحياء ذكرى امرأة تبلغ من العمر 87 عاما توفيت بعد أسبوعين من طردها من منزلها، مما جدد الاحتجاجات ضد عمليات الطرد وأزمة الإسكان في البلاد.

وفي مدريد، سار المتظاهرون مساء الخميس من مخيم احتجاجي في بويرتا ديل سول إلى منزل ماريكارمن أباسكال السابق في حي ريتيرو. وقدرت الشرطة أن 20 ألف شخص على الأقل شاركوا في ذلك. كما نظمت احتجاجات في مدن إسبانية أخرى.

وهتف المتظاهرون بشعارات من بينها "'المضاربون العقاريون خارج أحيائنا! !" و "كلنا ماريكارمن!".

وكانت أباسكال قد طردت من الشقة التي عاشت فيها لأكثر من 70 عاما في عملية للشرطة قبل أسبوعين. وتوفيت بشكل غير متوقع يوم الأربعاء الماضي، مما أثار غضبا واسع النطاق وحركة احتجاجية على مستوى البلاد.

ومنذ ذلك الحين، ظهرت مخيمات احتجاجية في مدريد وأماكن أخرى. وأعلن عن إضراب عام على مستوى البلاد دعما للسكن بأسعار معقولة في 11 نوفمبر .

وأضاء المتظاهرون الشموع ووضعوا الزهور خارج منزل أباسكال السابق، بينما ترك آخرون رسائل تعزية. وتم التوصل إلى اتفاق كان من شأنه أن يسمح لها بالعودة إلى الشقة قبل وفاتها بقليل، لكنها لم تعش لتعود.

وجعلت وفاتها منها رمزا لحركة الحق في السكن. وقالت أليشيا ديل ريو، المتحدثة باسم اتحاد المستأجرين في إسبانيا، على التلفزيون الإسباني: "المضاربون العقاريون قتلوا ماريكارمن".

ويعد الإسكان أحد أكثر المشاكل الاجتماعية إلحاحا في إسبانيا. وارتفعت الإيجارات بشكل حاد في العديد من المدن، بينما أصبحت المنازل ذات الأسعار المعقولة شحيحة بشكل متزايد. وقدر البنك المركزي الإسباني مؤخرا النقص في الإسكان في البلاد بحوالي 750 ألف وحدة.