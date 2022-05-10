عبد الغفار: نحاول تدارك عجز الأطباء خلال 4 سنوات المقبلة من خلال إعادة النظر في المقابل المادي.. ونقدم خدمات صحية لأكثر من 60 مليون مواطن

قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن مواجهة المنظومة الصحية لجائحة كورونا على مدار عامين؛ خير دليل على قوة وصلابة منظومة الصحة في مصر، مشيرا إلى تقديم الوزارة خدمات صحية لأكثر من 60 مليون مواطن يترددون على المستشفيات.

وذكر عبد الغفار، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن حجم الإنفاق لمواجهة تداعيات جائحة كورونا من فبراير 2020 بلغ 27 مليار جنيه من بينهم 15,6 مليار جنيه؛ لرفع كفاءة مستشفيات العزل والفرز بجميع المحافظات وتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة والأسرة، فضلا عن 12 مليار جنيه لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، موضحا أن نسبة الذين تلقوا التطعيم بلغت 60%.

وأوضح القائم بأعمال وزير الصحة، أن المبادرات الرئاسية كان لها دور كبير في إنهاء كثير من مشكلات القطاع الصحي، وتم صرف مبالغ كبيرة في هذه المبادرات، ومن بينها القضاء على قوائم الانتظار، حيث تم إجراء مليون و200 ألف عملية متنوعة بتكلفة 11 مليار جنيه من خلال 595 مستشفى.

ونبه الوزير إلى وجود 12 مبادرة رئاسية كان لها دور كبير في القضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، والكشف عن الأطفال في المدارس وصحة الأم وتكلفت 101 مليار جنيه خلال عامين.

وشدد عبد الغفار على أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستنقل مصر نقلة نوعية، مشيرا إلى العمل الآن في 6 محافظات.

وبشأن نقص الأطباء، قال إنها "مشكلة عالمية وليست مصرية والدليل أن إنجلترا وأمريكا تحاول استقطاب الأطباء من مختلف دول العالم، ونحن خلال السنوات الماضية قمنا باستحداث كليات طب جديدة، وبلغ عدد الطلاب 12 ألف، كما تم زيادة معاهد التمريض لسد العجز في التمريض، ونحاول تدارك العجز خلال الثلاث، أو الأربع سنوات المقبلة من خلال إعادة النظر في المقابل المادي لمقدمي الخدمات الطبية.

ووجه القائم بأعمال وزارة الصحة الشكر والتقدير لمجلس النواب، عقب الاستماع لطلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة له من النواب.

وقال خلال كلمته بالجلسة العامة: "أوكد أنني منذ أن كلفت بمهام وزارة الصة فإنني حريص كل الحرص على فتح جميع قنوات الاتصال مع البرلمان"، لافتا إلى وجود قضايا وإشكاليات وطلبات تقدم بها النواب إلى الوزارة، معظمها تهدف إلى المصالح العامة ورفع كفاءة الخدمة الصحية واصلاحها من أوجه القصور.

وقال: "أتصور أنه منذ الـ 6 أشهر الماضية عالجنا العديد من القضايا التى تهم المواطنين"، مؤكدا أن منظومة الصحة فى مصر تعاني من مشاكل عديدة إلا أنها تعد من اضخم منظومات الصحة على مستوى العالم.

وأضاف أن الوزارة تقدم خدمات صحية لأكثر من 60 مليون مواطن يترددون على المستشفيات، إلا أننا نقدر أن المشاكل هي التى تتصدر المشهد دائما، فى حين أنه يتردد أكثر 30 مليون مواطن على الطوارئ، إضافة إلى إجراء عمليات جراحية.