 نحو 100 مدني ما زالوا داخل مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول الأوكرانية - بوابة الشروق
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نحو 100 مدني ما زالوا داخل مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول الأوكرانية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 8:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 8:59 ص

لا يزال نحو 100 مدني داخل مصنع آزوفستال المحاصر للصلب في مدينة ماريوبول الأوكرانية، وفقا للإدارة الإقليمية.

وقال رئيس الإدارة الإقليمية بافلو كيريلينكو مساء الاثنين إن المدنيين ما زالوا في المصنع بالإضافة إلى 100 ألف شخص ما زالوا في المدينة الساحلية المتضررة بشدة.

وأضاف في تعليقات نقلتها صحيفة أوكراينسكا برافدا أنه "من الصعب تحديد من منهم يريد مغادرة المدينة".

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك في مطلع الأسبوع إن جميع النساء والأطفال والمسنين المدنيين غادروا مصنع الصلب.

وتصمد الوحدات الأوكرانية في مصنع آزوفستال للدفاع ضد الهجمات الروسية.


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