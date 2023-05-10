تراجع أسعار النفط بعد 3 أيام من الارتفاع

بعد 3 أيام من الارتفاع المطرد تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، قبل صدور بيانات تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة اليوم، في الوقت الذي استوعب فيه المتعاملون التقارير المتباينة بشأن آفاق الإمدادات في السوق.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى أقل من 73 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه خلال جلسات التداول الثلاث الماضية بنسبة 5ر7%.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات المخزون الأمريكي الصادرة عن معهد البترول الأمريكي الممثل لمصالح الشركات ارتفاع المخزون خلال الأسبوع الماضي بمقدار 6ر3 مليون برميل. كما أظهرت البيانات ارتفاع مخزون البنزين وتراجع مخزون المكررات النفطية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط تراجع بنسبة 3ر1% إلى 75ر72 دولار للبرميل تسليم يونيو الماضي، في حين تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 3ر1% إلى 41ر76 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل.

على صعيد متصل قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إن الطلب على الطاقة في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم يزدهر بسرعة خلال العام الحالي مع رفع القيود التي تم فرضها لمنع انتشار فيروس كورونا في إطار استراتيجية صفر إصابات الصارمة.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في أدنوك قوله إن السوق الأوسع نطاقا في الصين وآسيا تمثل "مستوى تعاف يحظى بالقبول".

وأضاف أن "هناك مؤشرات متباينة في الصين، لكن بشكل خاص ومع الزيادة القوية في نشاط الطيران الداخلي، نعتقد أن تعافي الطلب على الطاقة في هذا الجزء من العالم يمضي في المسار الصحيح".

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار خام برنت القياسي للنفط العالمي خلال الشهر الماضي بنحو 9% إلى حوالي 77 دولارا للبرميل على خلفية المخاوف من ضعف تعافي الاقتصاد الصيني وركود الاقتصاد الأمريكي.

ومنذ بداية الأسبوع الحالي تسجل أسعار النفط العالمية ارتفاعا ملحوظا مدعومة بتراجع المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي هذا العام.

من ناحيته قلل سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي أمس من حاجة تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط إلى خفض جديد للإنتاج بعد قرار أبريل الماضي خفض الإنتاج بمقدار 6ر1 مليون برميل يوميا اعتبارا من بداية الشهر الحالي.