وزيرا خارجية الأردن واليابان يبحثان هاتفيا الوضع في سوريا والعلاقات الثنائية

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، هاتفياً مع وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا، تفاصيل الجهد العربي المستهدف التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وتبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية، إضافة إلى العلاقات الثنائية.

وأكد الصفدي، خلال الاتصال، أهمية المسار العربي الذي تبلور بعد اجتماعي جدة وعمان، والاجتماع غير العادي لجامعة الدول العربية، للإسهام في حل الأزمة وفق منهجية الخطوة مقابل الخطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، مبينا أن البيان الختامي - الذي صدر عن الدول المشاركة في اجتماع عمان - قدم خريطة طريق للتدرج نحو حل شامل للأزمة، وضع بداية لطريق يتطلب وصولها إلى هدفها النهائي جهوداً كبيرةً، وخطوات عملية لمعالجة انعكاسات الأزمة على الشعب السوري ودول المنطقة، وتعاوناً من جميع الأطراف.

ووضح الصفدي، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، أهمية التركيز بداية على الجوانب الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب السوري والتدرج في معالجة الجوانب الأمنية والسياسية.

بدوره، أكد الوزير الياباني، أن بلاده تدعم جهود حل الأزمة السورية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لافتاً إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها بلاده ضمن آلية التعافي المبكر التي أتاحتها قرارات مجلس الأمن.

إلى ذلك، بحث الوزيران - خلال الاتصال - مخرجات زيارة الملك عبدالله الثاني إلى اليابان شهر أبريل الماضي، وأكدا أهمية المحادثات التي أجراها مع المسؤولين اليابانيين، وانعكاس تنفيذها على تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والعمل على تنفيذ نتائج الجولة الثالثة من الحوار الاستراتجي التي ترأساها في طوكيو شهر مارس الماضي.

وأكد الصفدي تثمين المملكة لعلاقات الصداقة القوية بين الأردن واليابان، وتثمين المملكة الدعم الذي تقدمه اليابان للأردن، ولمساعدته على مواجهة تبعات الأزمات الإقليمية، مشيرا إلى أن بلاده تولي أهمية كبيرة لشراكتها مع المملكة ودورها الرئيس في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

واتفق الوزيران على متابعة مشاوراتهما خلال زيارة قادمة، يتفق على موعدها، للوزير هاياشي إلى الأردن.