البيت الأبيض يعتزم رفع معايير الأمن السيبراني في المستشفيات

ذكرت مسؤولة كبيرة في قطاع الأمن السيبراني الأمريكين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم مطالبة المستشفيات بالوفاء بالحد الأدنى من معايير الأمن السيبراني، بعدما كشف حادث قرصنة بيانات 100 مليون أمريكي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقالت آن نيوبيرجر، وكيلة مستشار الأمن القومي للشؤون السيبرانية والتكنولوجيا الحديثة في مقابلة في قمة بلومبرج للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو اليوم: "نتطلع إلى توفير الحد الأدنى من معايير الأمن السيبراني في المستشفيات في المدى القريب".

ولم تفصح نيوبيرجر عن الإطار الزمني الذي تعتزم الإدارة الأمريكية فيه تطبيق هذه المعايير .