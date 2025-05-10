زعماء الكتل البرلمانية الأوروبية يطالبون بإنهاء منع دخول المساعدات لغزة

دعا قادة العديد من الجماعات السياسية في البرلمان الأوروبي، اليوم السبت، إسرائيل إلى السماح الفوري باستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال الزعماء، في بيان: "ندعو إلى التحرك الفوري من جانب السلطات الإسرائيلية، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية؛ لضمان الدخول غير المقيد للمساعدات الإنسانية الضرورية للسكان الفلسطينيين في غزة".

وأصدر البيان مانفريد فيبر من كتلة حزب الشعب الأوروبي، وإيراتكس جارسيا من مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين، وفاليري هاير من كتلة تجديد أوروبا، وتيري رينتكه وباس أيكهوت من تكتل الخضر / التحالف الأوروبي الحر، ومارتين شيردفان مناليسار.

وجاء في البيان: "ندعو إلى التحرك الدولي الفوري والفعال لتخفيف الأزمة الإنسانية التي لا تحتمل في غزة على خلفية الحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين الذين يعيشون في أوضاع غير إنسانية".

وأدان الموقعون على البيان، أي عمل من أعمال تسييس أو عسكرة المساعدة الإنسانية.

وفي الوقت نفسه، دعا زعماء الكتل البرلمانية الأوروبية، الاتحاد الأوروبي إلى بذل جهود دبلوماسية استباقية؛ لتحقيق هدنة دائمة وإعادة التأكيد على التزام البرلمان الأوروبي بحل الدولتين.

ومنذ أكثر من شهرين، يمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي، دخول الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة حيث وصل الوضع الإنساني إلى مستويات كارثية، والمعاناة من نقص في الغذاء ومياه الشرب والأدوية والضروريات اليومية الأخرى؛ مما دفع منظمات الإغاثة الدولية إلى التحذير بشكل عاجل من حدوث مجاعة.