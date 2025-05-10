جوارديولا: 3 انتصارات تفصل السيتي عن دوري أبطال أوروبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، مازال في يدي فريقه.

ويواجه نادي مانشستر سيتي فريق ساوثهامبتون في الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب سانت ماري، لحساب منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية: "نكنُّ لساوثهامبتون احترامًا كبيرًا، وهي مباراة بالغة الأهمية لنا.. لم يتبق سوى ثلاث مواجهات".

وأضاف المدرب الإسباني: "هناك ستة أو سبعة فرق قادرة على التأهل، لذا علينا أن نحصل على نقاطنا، وإذا حققنا ثلاثة انتصارات، سنتأهل".

وأتم بيب جوارديولا تصريحاته قائلًا: "الأمر مازال بين أيدينا، ولسنا بحاجة لانتظار أي شيء آخر.. الفوز بمباراة، ثم التالية، ثم التي تليها".

ويحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 64 نقطة، فيما يحتل ساوثهامبتون المركز الأخير برصيد 11 نقطة.