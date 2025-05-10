ذكرت وسائل إعلام حكومية في ميانمار، اليوم السبت، أن رئيس الحكومة العسكرية في ميانمار الجنرال مين أونج هلاينج، التقى للمرة الأولى منذ توليه السلطة قبل أربع سنوات، الرئيس الصيني شي جين بينج، وهو حليف رئيسي لحكومته العسكرية.

وذكرت صحيفة "جلوبال نيو لايت أوف ميانمار"، أن شي تعهد بتقديم مساعدة لجهود التعافي من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار في مارس، وأيضا دعم جهود إنهاء الحرب الأهلية في البلاد.

وكان الزعيمان قد اجتمعا أمس الجمعة، في موسكو على هامش إحياء الذكرى الثمانين لهزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وذكر تقرير الصحيفة أنهما ناقشا أيضًا "العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في جميع القطاعات والتعاون في تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين".