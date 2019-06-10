قالت الطفلة ملك حسن، والتي جسدت شخصية «كارما» في مسلسل «زي الشمس»، إن شخصيتها في الحقيقة طيبة ومختلفة تمامًا عن شخصية «كارما».

وأضافت في تصريحات لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن التمثيل لم يكن ضمن أولوياتها في البداية، موضحة: «داليا البحيري، مرات بابا، نشرت صورة لي على انستجرام، وشافنوني واختاروني للدور».

وأوضحت أن أصعب مشهد لها في المسلسل عندما أخبرتها دينا الشربيني بوفاة والدتها، وبالإضافة إلى مشهد آخر كانت تبكي فيه.

يُذكر أن مسلسل «زي الشمس»، بطولة كل من دينا الشربيني، وريهام عبد الغفور، وأحمد صلاح السعدني، وأحمد داوود، وسوسن بدر، ومن تأليف مريم ناعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.