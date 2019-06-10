محافظ سوهاج يستقبل 90 سائحا أجنبيا بالورود لتشجيع السياحة

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج -مساء أمس الأحد- فوجا سياحيا ضم 90 سائحا أجنبيا من إسبانيا، وأستراليا، وبعض دول أمريكا الجنوبية، خلال زيارتهم للمعالم الأثرية بالمحافظة.

وتحدث الأنصاري، مع السائحين ووزع عليهم الورود؛ تشجيعا للسياحة، عقب استقبالهم بالمزمار البلدي وأطفال المدارس للترحيب بهم، مرافقا إياهم في جولتهم الحرة بمدينة سوهاج، بعد زيارتهم لمتحف سوهاج القومي، ويستكملون زيارتهم اليوم إلى منطقة الآثار الفرعونية التي تضم تمثال الملكة ميريت آمون، والملك رمسيس الثاني بمدينة أخميم، ومنطقة أبيدوس الأثرية بمدينة البلينا.

وأكد المحافظ -خلال استقباله الفوج السياحي- أن هناك إقبال متزايد من الأفواج السياحية في الفترة الآخيرة، فقد زار المحافظة 3 آلاف سائح منذ سبتمبر العام الماضي، ما يعد ترويجا كبيرا للمعالم الأثرية بسوهاج، خاصة عقب افتتاح الرئيس السيسي لمتحف الآثار القومي بالمحافظة في أغسطس الماضي، والذي كان بمثابة الإشارة لبدء نهضة سياحية غير مسبوقة للمحافظة.

ولفت إلى افتتاح مركز الزوار الجديد بمنطقة عرابة أبيدوس، في مطلع شهر أبريل الماضي، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار وممثلي وسفراء لـ40 دولة أجنبية، بالإضافة إلى افتتاح مشروع تطوير المنطقة الأثرية بأبيدوس، وخفض مستوى المياه الجوفية بمعبد الأوزريون بمعبد سيتي الأول، وإزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثاني بالمنطقة الأثرية بأخميم، إلى جوار تمثال الملكة ميريت آمون، فضلا عن الكشف عن مقبرة أثرية بمنطقة بالديابات بأخميم.

وأوضح محافظ سوهاج -خلال اللقاء- أن سوهاج تتمتع بمناطق سياحية لمختلف العصور الإسلامية والقبطية والفرعونية، كما يوجد بها آثار لعصر ما قبل التاريخ، ذاكرا أن اكتشاف المزيد من الآثار سوف يفتح آفاقا جديدة لتنشيط السياحة في مصر، ويعزز وضع محافظة سوهاج بقوة على خريطتي السياحة المصرية والعالمية.