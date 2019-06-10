مكتب المحاسبة الباكستاني يسعى للقبض على الرئيس السابق زرداري بتهمة غسل الأموال

أعلن مكتب المحاسبة الوطني الباكستاني، المسؤول عن مكافحة الفساد اليوم الاثنين أنه تسعى لإلقاء القبض على زعيم المعارضة والرئيس السابق آصف على زرداري، عقب أن رفضت محكمة طلب الإفراج عنه بكفالة.

وقال محمد بلال خان، المتحدث باسم مكتب المحاسبة الوطني، إنه سوف يتم احتجاز زرداري، زوج رئيسة الوزراء الراحلة بنظير بوتو، في العاصمة إسلام آباد.

ورفضت محكمة إسلام آباد العليا طلب يسعى لتمديد فترة الإفراج عن زرداري بكفالة، الذي يواجه هو وشقيقته اتهامات بإدارة حسابات مصرفية مزورة بغرض غسل الأموال.

وقال خورشيد شاه، الزعيم البارز بحزب الشعب الباكستاني الذي ينتمى له زرداري " سوف نطعن على القرار أمام المحكمة العليا".

وكان زرداري، الذي يشارك في رئاسة الحزب، قد أمضى 11 عاما في السجن في الماضي على خلفية اتهامات بالفساد، ولكن لم يتم إثبات أي اتهام ضده.