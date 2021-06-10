العراق: سقوط صواريخ على قاعدتي بلد وفكتوريام س عدون خسائر

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أية خسائر جراء سقوط صواريخ على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

وأوضحت الخلية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن "ثلاثة صواريخ سقطت على قاعدة بلد الجوية مساء اليوم، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم، استهداف قاعدة "فكتوريا" العسكرية قرب مطار بغداد بصاروخ كاتيوشا.

وقال المصدر، إن "قاعدة فكتوريا العسكرية الواقعة قرب مطار بغداد الدولي تعرضت قبل قليل لهجوم بصاروخ كاتيوشا".

وأضاف المصدر أن "صفارات الإندار سمعت داخل القاعدة".