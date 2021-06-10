 جونسون يلتقي بايدن قبيل قمة مجموعة السبع - بوابة الشروق
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جونسون يلتقي بايدن قبيل قمة مجموعة السبع

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
د ب أ
نشر في: الخميس 10 يونيو 2021 - 3:13 م | آخر تحديث: الخميس 10 يونيو 2021 - 3:13 م

يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الأمريكي جو بايدن، للمرة الأولى اليوم الخميس، قبل قمة مجموعة السبع التي تستضيفها المملكة المتحدة غدا الجمعة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن بايدن وجونسون سوف يناقشان قضية وباء كورونا والقضايا الخاصة بالصين وتغير المناخ، بما في ذلك اقتراح للتخلص من السيارات المسببة للتلوث.

وتسعى المملكة المتحدة إلى إبراز صورتها الجديدة بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود الكثير من التوترات بشأن ترتيبات التجارة في أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تحتدم.


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