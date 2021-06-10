إيطاليا تنشئ وحدة جديدة لتعزيز الأمن السيبراني

تسرع الحكومة الإيطالية وتيرة خططها لإنشاء وحدة جديدة للأمن السيبراني تحت إشراف رئيس الوزراء ماريو دراجي لحماية الشبكة الرقمية للبلاد من الهجمات الإجرامية.



ووافق مجلس الوزراء على الخطة في اجتماع مساء اليوم الخميس، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، يؤكد ما ورد في تقرير لوكالة بلومبرج للأنباء.



وزادت جرائم الإنترنت في إيطاليا بنسبة 12٪ في عام 2020، مع زيادة بنسبة 30٪ في أعمال التجسس والتخريب، وفقًا لتقرير صادر عن جمعية أمن المعلومات الإيطالية (كلوسيت).



وستكون القضية أيضا ضمن جدول أعمال قمة مجموعة السبع في المملكة المتحدة، حيث يسعى القادة الأوروبيون والأمريكيون إلى التنسيق بشأن الهجمات الإلكترونية وشبكات برامج الفدية الإجرامية (رانسوم وير)، التي يرتبط العديد منها بروسيا.