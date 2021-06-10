قالت الفنانة فاطمة السيد الشهيرة بـ«فاطمة كشري»، إنها لا تزال تشعر بآلام في المعدة، بعد نسيان «شاش» في بطنها، أثناء إجرائها عملية جراحية في مارس الماضي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، مساء الأربعاء، أن الفنانة نهال عنبر اصطحبتها إلى أحد الأطباء، وكتب لها بعض الأدوية، وأجرت بعض التحاليل، وستجري اليوم الخميس أشعة مقطعية بالصبغة، مؤكدة أن الطبيب طمأنها على حالتها، وأنها ستتناول الأدوية التي كتبها لها لمدة ثلاث أشهر.

وأوضحت أن الفنان أحمد مكي، بعث بمديرة أعماله إلى بيتها، كاشفة عن قصة طريفة قائلة: «وهي بتركب التاكسي كلمت واحد تاخد رقمي علشان تجيلي، سواق التاكسي قالها أنا أكلت من عندها إمبارح وشوفتها، تعالي أوديكي لها».

وأفادت بأن مديرة أعمال مكي رافقتها إلى الطبيب ودفعت قيمة الكشف رغم إصرار الطبيب على عدم تقاضي أي أموال، موضحة أنها اشترت لها الأدوية على نفقتها الخاصة.

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أعلنت التكفل النقابة بعلاج الفنانة «فاطمة كشري»، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها إلى المستشفى منذ شهرين.