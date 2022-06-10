مجلس النواب اللبناني ينتهي من انتخاب رؤساء ومقرري اللجان

انتهى مجلس النواب اللبناني، من انتخاب رؤساء ومقرري اللجان النيابية الستة عشر، وذلك في ثالث جلساته العامة التي عقدها اليوم، للانتهاء من الخطوات الإجرائية قبل بدء أعماله.

وفاز النائب إبراهيم كنعان برئاسة لجنة المال والموازنة والنائب علي فياض مقررًا لها، كما فاز النائب جورج عدوان برئاسة لجنة الإدارة والعدل والنائب جورج عطا الله مقررًا لها، فيما فاز النائب سجيع عطية برئاسة لجنة الأشغال العامة والنقل والنائب محمد خواجة مقررًا لها بالتزكية.

وأسفرت الانتخابات عن فوز النائب فادي علامة برئاسة لجنة الخارجية والمغتربين والنائب حسن مراد برئاسة لجنة التربية والنائب بلال عبدالله برئاسة لجنة الصحة والنائب هاجوب بقرادونيان برئاسة لجنة المهجرين.

كما تم انتخاب النائب جهاد الصمد رئيسًا للجنة الدفاع والداخلية والنائب أيوب حميد رئيسًا للجنة الزراعة والسياحة والنائب غياث يزبك رئيسًا للجنة البيئة والنائب إبراهيم الموسوي رئيسًا للجنة الإعلام والاتصالات والنائب سيمون أبي رميا رئيسًا للجنة الشباب والرياضة والنائب ميشال ضاهر رئيسًا للجنة الاقتصاد والصناعة والنائب ميشال موسى رئيسًا للجنة حقوق الإنسان والنائبة عناية عز الدين رئيسة للجنة المرأة والطفل والنائب طوني فرنجية رئيسًا للجنة تكنولوجيا المعلومات.

وكان المجلس قد انتخب في وقت سابق اليوم أعضاء لجنتي الصحة والتعليم ليكتمل انتخاب جميع لجان المجلس.

ومن المقرر أن يباشر مجلس النواب مهامه التشريعية خلال الأسبوع المقبل، كما يترقب اللبنانيون دعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة خلفًا لحكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي التي تم اعتبارها مستقيلة بمجرد بدء ولاية مجلس النواب الجديد في 22 مايو الماضي.