قال الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، إنه نفذ سلسلة من الضربات في إيران خصوصا في طهران.



وأعلن الجيش الإسرائيلي على تلغرام أن "سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ حاليا سلسلة من الضربات على طهران ومناطق أخرى في إيران".



وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات إسرائيلية في كرج وأصفهان ومناطق عدة في طهران.



وأطلق الجيش الإسرائيلي تحذيرا لإخلاء لسكان منطقتي مدينتي أراك وخندب الإيرانيتين.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة فارس الإيرانية باعتقال ما قالت إنهم 18 عميلا لإسرائيل "كانوا يقومون بتصميم وتصنيع طائرات تجسس وانتحارية بدون طيار تحت غطاء ورش محلية".



وأطلقت القوات الإيرانية دفعة أخرى من الصواريخ على إسرائيل ليل الأربعاء الخميس، لكن الجيش الإسرائيلي أعلن بعد نحو 20 دقيقة أنه يمكن للمواطنين الخروج من الملاجئ.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" التي نقلت ذلك عن خدمة الطوارئ.

وبدأت إسرائيل الجمعة هجوما مباغتا على إيران، ما أشعل فتيل مواجهة مستمرة منذ ستة أيام تشهد تبادل الجانبين إطلاق الصواريخ.

ومنذ بداية الحرب، قتل ما مجموعه 585 شخصا في إيران، من بينهم 239 مدنيا على الأقل، وفقا لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا".

وفي إسرائيل، قتل 24 شخصا حتى الآن، جميعهم من المدنيين، حسبما ذكرت وكالة "الأسوشيتد برس".