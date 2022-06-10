بالميراس يتصدر الدوري البرازيلي برباعية في شباك بوتافوجو

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اعتلى فريق بالميراس صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بعدما تغلب على بوتافوجو 4 / صفر مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينتش) في المرحلة العاشرة من المسابقة.

وفي مباراتين أخريين، تعادل كوريتيبا مع ساو باولو 1 / 1 وفورتاليزا مع جوياس بالنتيجة نفسها.

وتقدم بالميراس بثلاثة أهداف في الشوط الأول سجلها رونيلسون باربوسا وجوستافو سكاربا ورونيلسون باربوسا في الدقائق 11 و18 و33، ثم أضاف ويسلي الهدف الرابع للفريق قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

ورفع بالميراس رصيده إلى 19 نقطة منفردا بالصدارة بفارق نقطة واحدة أمام كورينثيانز، بينما تجمد رصيد بوتافوجو عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتعادل ساو باولو مع مضيفه كوريتيبا 1 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف أمام كوريتيبا.

وتقدم ساو باولو بهدف سجله جوناثان كاييري في الدقيقة الرابعة ثم تعادل كوريتيبا بهدف للاعب أليف مانجا في الدقيقة 59 .

كذلك تعادل فورتاليزا مع جوياس 1 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى ست نقاط في المركز العشرين الأخير مقابل 13 نقطة لجوياس في المركز الثالث عشر.

وتقدم ياجو بيكاتشو لفورتاليزا في الدقيقة 13 ثم تعادل جوياس بهدف سجله بيدرو راؤول في الدقيقة 87 .