تتوجه أنظار العالم أجمع مساء اليوم السبت، للمواجهة المرتقبة التي تجمع مانشستر سيتي الإنجليزي مع إنتر ميلان الإيطالي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، على استاد اتاتورك الأولمبي في اسطنبول

. ويلتقي سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مع إنتر ميلان بقيادة مدربه سيموني إنزاجي، في أول لقاء يجمع بينهما.

ويتطلع سيتي للفوز باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه بعد أن سبق له الصعود للمباراة النهائية مرة واحدة من قبل لكنه خسر على يد مواطنه تشيلسي في نسخة 2021.

ومن جانبه، يسعى إنتر ميلان لحصد لقبه الرابع في البطولة الأوروبية بعد أن توج باللقب ثلاث مرات من قبل في مواسم 1963 /1964 و1964 /1965 و2009 /2010.

وسجل سيتي مسيرة مبهرة في الموسم الحالي حيث توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صراع شرس مع ارسنال، قبل أن يتوج مؤخرا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر يونايتد، وبالتالي يسعى لحصد ثلاثية تاريخية، لم تحدث سوى تسع مرات من قبل في القارة العجوز.

وهذه هي المرة الأولى منذ 18 عاما التي تشهد فيها المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، المواجهة الأولى بين فريقين، منذ مواجهة ليفربول مع إنتر ميلان في نهائي نسخة 2005.

ويتسلح سيتي بقدرات قناصه النرويجي الدولي إيرلينج هالاند، هداف النسخة الحالية من دوري الأبطال برصيد 12 هدفا، في الوقت الذي يتطلع فيه جوارديولا للفوز باللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن حصد اللقب مرتين من قبل مع فريقه السابق برشلونة في عامي 2009 و2011قبل أن يخسر نهائي نسخة 2021 مع سيتي.

ويعتبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد هو أكثر المدربين ظهورا في نهائي دوري الأبطال برصيد خمس مشاركات، كما أنه المدرب الأكثر فوزا باللقب القاري برصيد اربعة ألقاب يليه الفرنسي زين الدين زيدان الذي توج بثلاثة ألقاب مع النادي الملكي.

ويخوض سيتي ثالث نهائي أوروبي في تاريخه بعد فوزه بكأس الكؤوس الأوروبية عام 1970، وخسارة نهائي دوري الأبطال عام 2021، فيما شارك إنتر ميلان في عشر مباريات نهائية على مستوى أوروبا بواقع خمس مباريات نهائية في دوري الأبطال أعوام 1964 و1965 و1967 و1972 و2010 وخمس مباريات نهائية في كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) في أعوام 1991 و1994 و1997 و1998 و2020.

وقال جوارديولا الشهر الماضي:"أود الاستمرار هنا الموسم المقبل اعتمادا على النتائج، أود ذلك لكني لا أعرف كيف سيكون شعوري حال الفوز أو الخسارة في المباراتين النهائيتين (كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا) ، لدي عقد حتى 2024، وعندما أوقع عقد، فإنني أريد احترام النادي".

وشق سيتي مشواره صوب المباراة النهائية بعد تصدره المجموعة السابعة التي ضمت بوروسيا دورتموند الألماني وأشبيلية الإسباني وكوبنهاجن الدنماركي قبل أن يهزم لايبزج في دور الستة عشر وبايرن ميونخ في دور الثمانية وريال مدريد في المربع الذهبي. أما إنتر ميلان فحل ثانيا في المجموعة الثالثة التي ضمت بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني وفيكتوريا بلزن التشيكي، ثم تغلب على بورتو وبنفيكا البرتغاليين في دور الستة عشر والثمانية على الترتيب، ثم تفوق على غريمه التاريخي ميلان في المربع الذهبي.

ومن المتوقع أن يدفع جوارديولا بقائمته المعتادة والتي تضم في حراسة المرمى إيديرسون وفي الدفاع مانويل أكانجي وروبن دياز وجون ستونز وكايل ووكر، وإن كان هناك شكوك حول مشاركة الأخير، وخط الوسط كيفين دي بروين ورودريجو وإلكاي جوندوجان وفي الهجوم إرلينج هالاند وجاك جريليش وبيرناردو سيلفا.

وفي المعسكر المقابل استعاد إنتر ميلان جهود هنريك مخيتريان وميلان سكرينيار ، لكن خواكين كوريا قد يغيب بداعي الإصابة.

ومن المتوقع أن يدفع المدرب سيموني إنزاجي، بأندري أونانا في حراسة المرمى، وماتيو دارميان وفرانشيسكو أتشيربي وأليساندرو باستوني في خط الدفاع ودينزل دومفريس ونيكولا باريلا ومارسيلو بروزوفيتش وهنريك مخيتريان وفيديريكو دي ماركو في خط الوسط، ولاوتارو مارتينيز إويدين دجيكو في خط الهجوم.