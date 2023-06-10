سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر مكتب الأرصاد الجوية المركزي التايواني، أن سلسلة من الزلازل ضربت تايوان، بلغت ذروتها بزلزال قوته 3ر5 درجة، وقع مركزه في مقاطعة "بينجتونج" جنوب تايوان، اليوم السبت.

وقالت صحيفة "تايوان نيوز" اليوم، أن الزلزال الأكثر قوة، وقع في الساعة الواحدة و31 بعد ظهر اليوم، في بلدة "سانديمين"، على بعد 8ر28 كيلومتر شمال شرق مقر الحكومة المحلية لمقاطعة "بينجتونج"، ووقع مركز الزلزال على بعد 3ر10 كيلومتر تحت الأرض.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حتى الآن جراء الزلازل.

وكان زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب تايوان في 11 فبراير الماضي.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 32 كيلومترا تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 38ر23 درجة شمالا وخط طول 66ر121 درجة غربا.

ووقع زلزال آخر بقوة 2ر6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل شرق تايوان في 15 ديسمبر الماضي.