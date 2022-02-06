السودان يطلب من الاتحاد الإفريقي عدم التعامل مع فولكر بيرتس

طالبت الحكومة السودانية من الاتحاد الإفريقي، عدم التعامل مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في البلاد "يونيتامس"، فولكر بيرتس، جاء ذلك في خطاب صادر عن السفارة السودانية لدى إثيوبيا.

وقالت السفارة في خطاب موجه للاتحاد الإفريقي: "نتشرف بأن نفيدكم بأن حكومة السودان قد أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة رسميا اعتبارا من 8 يونيو الحالى بإعلان فولكر بيرتس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البعثة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) شخصا غير مرغوب فيه"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضافت: "وعيله تطلب حكومة السودان عدم التعامل مع فولكر بيرتس في كل ما يخص (يونيتامس) اعتبارا من تاريخه".

وتابعت: "تغتنم سفارة جمهورية السودان هذه السانحة لتعرب إلى وزارة خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ومفوضة الاتحاد الإفريقي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، ومكتب بعثة جامعة الدول العربية، وجميع البعثات الدبلوماسية، وجميع وكالات الأمم المتحدة، عن فائق احترامها وتقديرها".

من جانبه، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس الجمعة، خلال تصريح صحفي أن "مبدأ الشخص غير المرغوب به لا يمكن تطبيقه على مبعوثينا".

يأتي تصريح دوجاريك بعد يوم واحد من إخطار وزارة الخارجية السودانية، الخميس الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بأن بيرتس "شخص غير مرغوب فيه على أراضيها".

وفي يونيو عام 2020، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بإنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان "يونيتامس"، استجابة لطلب حكومة الخرطوم آنذاك.

وأنشئت بعثة الأمم المتحدة، بناء على طلب السودان وفقًا لقرار مجلس الأمن 2524، وأوكلت إليها 4 مهام، هي مساعدة الانتقال السياسي نحو الحكم الديمقراطي، ودعم عمليات السلام وتطبيقها، وبناء السلام وحماية المدنيين في المناطق المتأثرة بالحرب، علاوة على إسناد مجهودات حشد الدعم الدولي التنموي والإنساني للسودان.