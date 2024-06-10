حزب السياسي الألماني اليميني المتطرف كراه يمنعه من شغل مقعد في البرلمان الأوروبي

قرر نواب من حزب البديل من أجل ألمانيا الذي ينتمي إليه السياسي ماكسيميليان كراه، الذي تم منعه من المشاركة في حملة حزبه في انتخابات الاتحاد الأوروبي بعد الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل بشأن ماضي ألمانيا النازي، عدم شغله مقعدا في البرلمان الأوروبي.

وتصدر كراه، الذي كان المرشح الرئيسي لحزب البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات الأوروبية، عناوين الأخبار خلال الأسابيع الماضية بسبب ما يتردد عن صلته بشبكات موالية لروسيا والصين.

وأدى تصريحه بأنه ليس جميع أعضاء مجموعة الإس إس - وهي مجموعة نازية شبه نظامية- مجرمين، إلى قيام حزبه بعزله من مجموعة الهوية والديمقراطية اليمينية في البرلمان الأوروبي قبل فترة قصيرة من إجراء الانتخابات.

وعقب أن حل حزب البديل من أجل ألمانيا في المرتبة الثانية بنسبة 9ر15%، التقى رئيسا الحزب أليس فايدل وتينو شروبالا بالنواب المنتخبين حديثا في برلين صباح اليوم الاثنين.

وركز اللقاء على تمثيل الحزب المستقبلي في البرلمان الأوروبي وتعيين رئيس جديد للمجموعة الحزبية.