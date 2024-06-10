مجلس الأمن الدولي يصوت على مقترح أمريكي لهدنة غزة

يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار أمريكي يدعم مقترح الهدنة في غزة ويدعو حركة حماس إلى قبوله، حسبما ما أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية للمجلس.

والنسخة الأخيرة من النص بحسب وكالة فرانس برس، ترحب بمقترح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو.

كما أنها تؤكد، خلافا للنسخ السابقة، أن المقترح قبلته إسرائيل، وتدعو حماس إلى قبوله أيضا وتدعو الطرفين إلى تطبيق بنوده بالكامل دون تأخير ودون شروط.

وينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض الأسرى الإسرائيليين وأسرى فلسطينيين.

ورغم أن بايدن وصف المقترح بأنه إسرائيلي، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو شدد على مواصلة الحرب حتى تدمير حماس.

وقد تؤدي الانقسامات السياسية الداخلية في إسرائيل إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية الأمريكية، وفق الوكالة.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن عددا من أعضاء المجلس أبدوا تحفظات شديدة على النسختين السابقتين للنص الأمريكي، خاصة الجزائر التي تمثل المجموعة العربية، وروسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).