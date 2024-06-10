مصدر حكومي مطلع: لا صحة لكل ما تم نشره شكلا وموضوعا بشأن التعديلات الوزارية

أكد مصدر حكومي مطلع، أنه لا صحة لكل ما يتداوله على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل بشأن التعديلات الوزارية.

وأشار المصدر، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، إلى أنه «لا صحة لكل ما تم نشره شكلا وموضوعا بشأن التعديلات الوزارية».

ولفت المصدر إلى «تكثيف الدكتور مصطفى مدبولي، مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة من كفاءات وطنية، طبقا لما ورد بتكليف رئيس الجمهورية».

والأسبوع الماضي، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.