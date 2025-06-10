التايمز البريطانية: لندن تعتزم فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش

قالت صحيفة «التايمز» البريطانية، إن المملكة المتحدة ستفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، مساء الثلاثاء، أن «بريطانيا تنضم إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى في فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش».

وأشارت إلى أن بريطانيا ستجمد أصول الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين، وتفرض حظر سفر عليهما اليوم.

وأمس الاثنين، وجّه 96 نائبًا بريطانيًا رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أعربوا فيها عن قلقهم من حجم الدمار في قطاع غزة، مشيرين إلى أنه يشكل خطرًا جديًا بحدوث إبادة جماعية.

وطالب النواب في رسالتهم بتعليق اتفاقية التجارة القائمة بين بريطانيا وإسرائيل، وفرض عقوبات تشمل حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

كما دعوا إلى فرض عقوبات على إسرائيل؛ بسبب ما وصفوه بجرائم الحرب التي تُرتكب ضد الفلسطينيين.



