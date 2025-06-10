أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء، أن قوات الأمن ضبطت أسلحة وذخائر وخارجين عن القانون، في عملية بريف حمص وسط البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة تلجرام: "تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، من إلقاء القبض على عدد من الخارجين عن القانون وضبط مستودع يحتوي على أسلحة وذخائر".

وأشار البيان إلى أن ذلك جرى "خلال عملية أمنية نُفذت في قرية أم الدوالي بريف حمص، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة حمص".

وأوضحت الوزارة أنه "جرت مصادرة الأسلحة، وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وتعمل الإدارة السورية على ضبط الأوضاع الأمنية بالبلاد وملاحقة فلول نظام بشار الأسد المخلوع (2000-2024) الذين يثيرون قلاقل أمنية من حين لآخر.

وكذلك تواصل إدارة الأمن السوري والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في جرائم وانتهاكات وأنشطة إرهابية عامة.

وفي 8 ديسمبر 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير 2025، أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.