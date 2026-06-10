رئيس حي السلام أول يعقد اجتماعا لمتابعة ملف استرداد أراضي أملاك الدولة والتعديات الواقعة عليها

عقد اللواء أحمد جودة عبد السميع، رئيس حي السلام أول، اجتماعًا بحضور ممثلي لجنة المحافظة وإدارة أملاك الدولة، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف استرداد أراضي أملاك الدولة والتعديات الواقعة عليها.

واستعرض جودة، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، سبل تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد أراضي أملاك الدولة والتعامل الحاسم مع أي تعديات أو مخالفات، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وفرض سيادة القانون.

وأكد رئيس حى السلام أول على ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لهذا الملف، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة ومنع التعدي عليها.