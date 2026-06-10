محافظ كفر الشيخ يوجه بتقديم الدعم اللازم لإنجاح القافلة الطبية المجانية بقرية شباس عمير

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، القافلة الطبية المجانية المقامة بقرية شباس عمير التابعة لمركز ومدينة قلين، وذلك ضمن القوافل الطبية متعددة التخصصات التي تنفذها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وفي إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين والوصول بالخدمات الطبية المتكاملة إلى الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد مصطفى، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات ومنسق عام القوافل الطبية والمجتمع المدني بمجلس الوزراء، وأحمد عبد الواحد، رئيس مركز ومدينة قلين، والنائب محيي القطان، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن القوافل الشاملة المجانية تأتي برعاية دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتستهدف الوصول بالخدمة الطبية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، والتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء، على دعمه المتواصل للمبادرات الصحية والإنسانية والتنموية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن القافلة تستمر خلال الفترة من 8 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026، وتشمل تخصصات العظام والباطنة والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة، بجانب تقديم خدمات الكشف وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، بما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة للأهالي.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن مؤسسة بنك الشفاء المصري تتولى توفير الأطقم الطبية والأجهزة والمستلزمات والأدوية اللازمة؛ بما يضمن كفاءة تنفيذ القوافل وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين المستفيدين، فضلًا عن تحويل الحالات التي تستدعي تدخلاً طبيًا متخصصًا إلى المستشفيات المختصة لاستكمال العلاج والرعاية اللازمة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تقدم كل أوجه الدعم اللوجستي والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان نجاح القافلة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، مشددًا على استمرار تنفيذ القوافل الطبية والمبادرات الصحية بجميع مراكز ومدن المحافظة.